Губернатор Комарова отправляется в Москву на серьезный разговор в Совете Федерации

12:18 13 февраля 2018 1

Глава ХМАО выступит содокладчиком Новака Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова покинула ХМАО и улетела в Москву на комитет Совета Федерации. Там она выступит содокладчиком министра энергетики РФ Александра Новака. Об этом 13 февраля «URA.RU» сообщил заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

По словам собеседницы агентства, главной темой выступления губернатора ХМАО станет обеспечение энергетической безопасности потребителей и инфраструктурное развитие отрасли.

Также Галина Липатова добавила, что в рамках рабочей поездки Натальи Комаровой в Москву пройдет еще одно важное событие. Губернатор ХМАО выступит одним из основных спикеров на пресс-конференции посвященной кинофестивалю «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске в марте 2018 года.