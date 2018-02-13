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09 февраля 2018
12:18  13 февраля 2018 1

Губернатор Комарова отправляется в Москву на серьезный разговор в Совете Федерации

Визит Комаровой в Сургутский район. Сургут, комарова наталья
Глава ХМАО выступит содокладчиком НовакаФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Губернатор Югры Наталья Комарова покинула ХМАО и улетела в Москву на комитет Совета Федерации. Там она выступит содокладчиком министра энергетики РФ Александра Новака. Об этом 13 февраля «URA.RU» сообщил заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова.

По словам собеседницы агентства, главной темой выступления губернатора ХМАО станет обеспечение энергетической безопасности потребителей и инфраструктурное развитие отрасли.

Также Галина Липатова добавила, что в рамках рабочей поездки Натальи Комаровой в Москву пройдет еще одно важное событие. Губернатор ХМАО выступит одним из основных спикеров на пресс-конференции посвященной кинофестивалю «Дух огня», который пройдет в Ханты-Мансийске в марте 2018 года.

Игорь Волосин
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