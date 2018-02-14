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14 февраля 2018
13 февраля 2018
02:56  14 февраля 2018 0

Томские полицейские вызвали священников, чтобы справиться с полтергейстом

Интервью с протоиереем Петром Мангилевым. Екатеринбург, священник, крест, вера, поп, православие, батюшка, религия, иерей, ряса
Местные священнослужители вступили в борьбу с нечистой силойФото: Анна Майорова © URA.RU

В Томской области сотрудники полиции вызвали священника для борьбы с нечистой силой в одном из частных домов в Колпашевском районе.

К полицейским обратился житель поселка Маракса с просьбой помочь решить проблему летающих по дому предметов. Когда правохранители приехали на место, где происходили паранормальные явления, они увидели, как из навесной полки выпали книги, а из комнаты, в которой никого не было, вылетела палка.

По просьбе сотрудников полиции местные священнослужители вступили в борьбу с полтергейстом. Секретарь районной епархии, иеромонах Симеон Койнов рассказал, что в проблемном доме работают люди духовного чина. Они уже провели обряд освещения и остались на ночь, чтобы усмирить нечистую силу.

В епархии посчитали, что такие явления скорей всего связаны с тем, что кто-то в доме увлекается эзотерикой или проводит языческие ритуалы, передает Life.

Александр Черноскутов
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