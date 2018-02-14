{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Экс-гендиректор УВЗ Сиенко устроился в РМК. Эксклюзивное интервью
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,59
Динамика за 2 недели
Евро 71,23
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
14 февраля 2018
13 февраля 2018
12 февраля 2018
Главные новости Югры
14:12  14 февраля 2018 5

В массовой драке кавказцев с бывшими силовиками в ХМАО участвовали преступники-рецидивисты

Разгон несанкционированной акции протеста сторонников Алексея Навального на Площади Труда. Екатеринбург, драка, беспорядки, потасовка, полиция, оцепление, задержание, кашигин александр
В разборках принимали участие более 20 человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стали известны подробности массовой драки кавказцев с бывшими силовиками в ХМАО. С обеих сторон конфликта участвовали неоднократно судимые граждане. Об этом 14 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре.

«1 февраля, в 19 часов 30 минут, в дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение от диспетчера автозаправочной станции о том, что в районе АЗС, ул. Новой 37, между двумя группами молодых людей происходит драка. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия», — говорится в сообщении полиции.

По версии силовиков, конфликт между двумя группами молодых людей произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. «Установлены все участники конфликта, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступления, предусмотренных ст. 213 и ч.2 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», добавили в пресс-службе югорского управления полиции.

Статья по теме
Из-за массовой драки в Югре создают представительство Рамзана Кадырова

Как ранее сообщало «URA.RU», в Мегионе произошла массовая драка с участием уроженцев Чечни и выходцев из силовых структур. Источник утверждает, что в разборках принимали участие более 20 человек. По неофициальной версии, разногласия между двумя компаниями появились из-за денежного долга и переросли в потасовку за городом. Один из участников конфликта (предположительно, бывший сотрудник силовых структур) достал травматический пистолет и выстрелил в лицо своему обидчику, уроженцу Чечни. Аналогичная массовая драка с перестрелкой произошла в Нижневартовске летом 2017 года.

Произошедшее стало поводом для создания в ХМАО официального представительства Республики Чечни, а прокуратура ХМАО запросила у регионального правительства информацию по вопросам межнациональной политики в Югре.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров