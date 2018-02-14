Стали известны подробности массовой драки кавказцев с бывшими силовиками в ХМАО. С обеих сторон конфликта участвовали неоднократно судимые граждане. Об этом 14 февраля «URA.RU» сообщили в пресс-службе УМВД РФ по ХМАО-Югре.
«1 февраля, в 19 часов 30 минут, в дежурную часть ОМВД России по Мегиону поступило сообщение от диспетчера автозаправочной станции о том, что в районе АЗС, ул. Новой 37, между двумя группами молодых людей происходит драка. На место происшествия выехал наряд патрульно-постовой службы и следственно-оперативная группа, был проведен осмотр места происшествия», — говорится в сообщении полиции.
По версии силовиков, конфликт между двумя группами молодых людей произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений. «Установлены все участники конфликта, возбуждены уголовные дела по признакам составов преступления, предусмотренных ст. 213 и ч.2 111 УК РФ (хулиганство и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», добавили в пресс-службе югорского управления полиции.
Как ранее сообщало «URA.RU», в Мегионе произошла массовая драка с участием уроженцев Чечни и выходцев из силовых структур. Источник утверждает, что в разборках принимали участие более 20 человек. По неофициальной версии, разногласия между двумя компаниями появились из-за денежного долга и переросли в потасовку за городом. Один из участников конфликта (предположительно, бывший сотрудник силовых структур) достал травматический пистолет и выстрелил в лицо своему обидчику, уроженцу Чечни. Аналогичная массовая драка с перестрелкой произошла в Нижневартовске летом 2017 года.
Произошедшее стало поводом для создания в ХМАО официального представительства Республики Чечни, а прокуратура ХМАО запросила у регионального правительства информацию по вопросам межнациональной политики в Югре.