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14:43  12 февраля 2018 2

Прокуратура заинтересовалась массовой дракой кавказцев с бывшими силовиками в ХМАО

Ежегодное обращение губернатора Югры Натальи Комаровой к жителям ХМАО, депутатам и представителям общественности. Ханты-Мансийск , ботвинкин евгений
Прокуратура запросила у правительство ХМАО подробную информацию по вопросам национальной политикиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

После массовой драки с участием кавказцев в ХМАО окружная прокуратура запросила у югорского правительства информацию по вопросам противодействия экстремистским проявлениям на почве межнациональных конфликтов в регионе. Об этом 12 февраля «URA.RU» сообщил источник в Белом доме Югры.

По словам собеседника агентства, публикация на «URA.RU» о массовом конфликте с применением травматического оружия в Мегионе стала поводом для прокурорской проверки. «Силовиков заинтересовал не только факт случившегося, но и общее положение дел по вопросу региональной межнациональной политики», — говорит инсайдер.

Подтвердить или опровергнуть информацию источника на момент публикации материала не удалось. В департаменте общественных и внешних связей Югры сообщили, что не комментируют информацию о запросе прокуратуры.

В департаменте добавили, что в Югре создан многоуровневый механизм, направленный на упрочение межнациональных отношений, профилактику экстремизма, предупреждение религиозной и национальной нетерпимости.

«Сами жители региона положительно оценивают состояние межнациональных отношений в Югре, это подтверждают и официальные данные. По последним данным федеральной статистики, в округе доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных и межконфессиональных отношений, выросла более чем на 10%», — уверяют в департаменте общественных и внешних связей Югры

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Из-за массовой драки в Югре создают представительство Рамзана Кадырова

Как ранее сообщало агентство, в ночь с 1 на 2 февраля в Мегионе произошла массовая драка с участием уроженцев Чечни и выходцев из силовых структур. Источник утверждает, что в разборках принимали участие более 20 человек. По неофициальной версии, разногласия между двумя компаниями появились из-за денежного долга и переросли в потасовку. Дальнейшие разборки продолжились за городом, где один из мужчин (предположительно, бывший сотрудник силовых структур) достал травматический пистолет и выстрелил в лицо своему обидчику. Ранее «URA.RU» сообщало об аналогичной массовой драке с перестрелкой в Нижневартовске.

Произошедшее стало поводом для создания в ХМАО официального представительства Республики Чечни.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.RU»
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