В России снимут сериал про ангарского маньяка, убившего более 80 человек

01:03 15 февраля 2018 0

Продюсеры собираются снять сериал о самом жестоком маньяке России Фото: depositphotos.com © URA.RU

В России снимут сериал про самого жестокого преступника и насильника в истории страны, бывшего младшего лейтенанта МВД Михаила Попкова, более известного как ангарский маньяк. Мужчина сейчас отбывает пожизненный срок за убийство 22 женщин. Выход сериала на экраны запланирован уже в этом году.

В основу сюжета легли интервью с Попковым. Создатели проекта лично встретились с ним, чтобы пообщаться. Продюсеры уточнили, что сериал будет в точности соответствовать реальным фактам из жизни маньяка. «Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знает Попкова лично», — цитирует Life креативного продюсера студии Start Ирины Сосновой.

Также создатели добавили, что планируют снимать не просто детективный сериал. По их словам, за этой историей стоит боль настоящих людей, которые потеряли своих близких. Поэтому продюсеры будут действовать очень аккуратно.

Попков был осужден к пожизненному лишению свободы в 2015 году за убийство 22 женщин. Более того, ангарский маньяк, ранее работавший в правоохранительных органах, смог отсрочить свой переезд в исполнительную колонию особого режима «Черный дельфин», признавшись в других совершенных убийствах. Попков рассказал о шестидесяти новых преступлениях, среди которых 59 убийств и одно покушение.