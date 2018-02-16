13:02 16 февраля 2018 2

Прокуратура добилась увеличения наказания для преступной группировки из поселка Междуреченский Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура ХМАО добилась изменения приговора суда пятерым жителям поселка Междуреченский, которые в январе прошлого года избили местных жителей и нескольких полицейских. Злоумышленники действовали как преступная группировка и терроризировали целое поселение.

Двум преступникам — Андрею Беляшову и Максиму Пушкареву — наказание увеличили до до 4,5 лет и 5 лет лишения свободы колонии общего режима соответственно, сообщили «URA.RU» в прокуратуре ХМАО-Югры. Ивану Ермошину предстоит провести 3,5 года в колонии общего режима, а Александру Мустафину — три года 3 месяца в колонии-поселении. Еще один злоумышленник, Максим Хахонин, получил два года условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним: пятеро междуреченцев в январе 2017 года, пьяные и под наркотиками, напали на женщину и трех мужчин. Сотрудники ДПС стали свидетелями потасовки и попытались остановить нападавших. Тогда преступники переключились на полицейских, одного из них похитили и продолжили избивать уже в машине. По информации прокуратуры, это не единственное преступление, совершенное членами группировки. В 2015 году они вымогали деньги у местного предпринимателя, а также заставляли одного из местных жителей, который являлся сиротой, брать на свое имя кредиты. Затем эти деньги у него отбирали.

В декабре прошлого года Беляшову, Пушкареву, Ермошину, Мустафину и Хахонину вынесли приговор. Наказание не устроило прокуратуру, которая затем обжаловала судебный вердикт. При этом Ермошин и Мустафин утверждали, что в изоляторе их избивали и пытали.