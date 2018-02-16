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16 февраля 2018
15 февраля 2018
14 февраля 2018
13:02  16 февраля 2018 2

Членам югорской группировки, нападавшей на полицейских, увеличили сроки

Оглашение приговора по делу Сагринских полицейских. Екатеринбург, герб россии, приговор, арест, тюрьма, решетка
Прокуратура добилась увеличения наказания для преступной группировки из поселка МеждуреченскийФото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокуратура ХМАО добилась изменения приговора суда пятерым жителям поселка Междуреченский, которые в январе прошлого года избили местных жителей и нескольких полицейских. Злоумышленники действовали как преступная группировка и терроризировали целое поселение.

Двум преступникам — Андрею Беляшову и Максиму Пушкареву — наказание увеличили до до 4,5 лет и 5 лет лишения свободы колонии общего режима соответственно, сообщили «URA.RU» в прокуратуре ХМАО-Югры. Ивану Ермошину предстоит провести 3,5 года в колонии общего режима, а Александру Мустафину — три года 3 месяца в колонии-поселении. Еще один злоумышленник, Максим Хахонин, получил два года условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним: пятеро междуреченцев в январе 2017 года, пьяные и под наркотиками, напали на женщину и трех мужчин. Сотрудники ДПС стали свидетелями потасовки и попытались остановить нападавших. Тогда преступники переключились на полицейских, одного из них похитили и продолжили избивать уже в машине. По информации прокуратуры, это не единственное преступление, совершенное членами группировки. В 2015 году они вымогали деньги у местного предпринимателя, а также заставляли одного из местных жителей, который являлся сиротой, брать на свое имя кредиты. Затем эти деньги у него отбирали.

В декабре прошлого года Беляшову, Пушкареву, Ермошину, Мустафину и Хахонину вынесли приговор. Наказание не устроило прокуратуру, которая затем обжаловала судебный вердикт. При этом Ермошин и Мустафин утверждали, что в изоляторе их избивали и пытали.

Дарья Корчак
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