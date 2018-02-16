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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
14:48  16 февраля 2018 1

Мэрия небогатого города на Урале купила автомобиль за полтора миллиона

Toyota Camry — самая популярная машина у свердловских чиновниковФото: toyota.ru

Администрация города Сухого Лога в свердловской области приобрела за полтора миллиона автомобиль Toyota Camry. При этом мэрия имеет уже машину такой же марки, купленную не так давно — в 2014 году.

Информация о покупке размещена на сайте госзакупок. Автомобиль с госномером А307АА уже разъезжает по улицам города. За комментарием целесообразности покупки такого дорогостоящего автомобиля редакция «URA.RU» обратилась к главе города Роману Валову.

«Ничего не нарушено, все требования соблюдены — это машина российской сборки. Вопрос рассматривался на заседании думы, все депутаты одобрили. Что касается эффективности этой покупки, то, может быть, и дороговато, на эти деньги можно купить две новых Лады, но мы ничего не нарушили», — сказал «URA.RU»

По покупке автомобиля будет проведена проверка на предмет соблюдения контрактной системы и обоснованности цены, на то, не была ли закупка сделана под определенного продавца, и других параметров», — сообщила «URA.RU» Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области.

Ранее «URA.RU» сообщило о том, что прокуратура Свердловской области проверит целесообразность покупки машины Toyota Camry администрацией города Невьянска. Администрация разместила на сайте госзакупок объявление о намерении купить автомобиль за 1,5 млн рублей. Такая же ситуация возникла в городе Алапаевске, где администрация собралась купить Toyota Camry за 1,7 млн рублей.

Александр Лукманов
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