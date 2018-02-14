Прокуратура Невьянска проверяет закупку администрацией города дорогой иномарки, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Свердловской области. Под условия тендера на 1,5 млн рублей подходила единственная модель, на что обратили внимание сначала общественники, а затем и правоохранители.
Извещение о проведении аукциона появилось на сайте госзакупок 12 февраля. Силовики предполагают, что в описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые в своей совокупности соответствуют лишь одной модели автомобиля — Toyota Camry. В ходе проверки прокуроры оценят, насколько действия чиновников соответствуют закону о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд.
Буквально несколько дней назад аналогичный скандал разразился в другом свердловском городе. Мэрия дотационного Алапаевска также нацелилась на Toyota Camry, но ценой более 1,7 млн рублей. «А на чем еще ездить?» — спросил глава города Сергей Беспалов корреспондента агентства.