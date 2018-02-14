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14 февраля 2018
13 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
18:19  14 февраля 2018 3

Уральские мэры пересаживаются на иномарки ценой под два миллиона. Прокуратура начала проверку

Адресники. Сургут, тойота центр
Toyota — одна из любимых марок уральских чиновниковФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокуратура Невьянска проверяет закупку администрацией города дорогой иномарки, сообщили «URA.RU» в надзорном ведомстве Свердловской области. Под условия тендера на 1,5 млн рублей подходила единственная модель, на что обратили внимание сначала общественники, а затем и правоохранители.

Извещение о проведении аукциона появилось на сайте госзакупок 12 февраля. Силовики предполагают, что в описании объекта закупки указаны требования к техническим характеристикам автомобиля, которые в своей совокупности соответствуют лишь одной модели автомобиля — Toyota Camry. В ходе проверки прокуроры оценят, насколько действия чиновников соответствуют закону о контрактной системе в сфере закупок товаров для муниципальных нужд.

Буквально несколько дней назад аналогичный скандал разразился в другом свердловском городе. Мэрия дотационного Алапаевска также нацелилась на Toyota Camry, но ценой более 1,7 млн рублей. «А на чем еще ездить?» — спросил глава города Сергей Беспалов корреспондента агентства.

Владимир Васин
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