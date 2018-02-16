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16 февраля 2018
15 февраля 2018
Главные новости Свердловской области
17:14  16 февраля 2018 3

На Среднем Урале отменили штрафы для «гряземесов», паркующихся на газонах

Грязь на улицах Екатеринбурга, парковка на газоне
Водителей не будут наказывать за парковку на газонахФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский областной суд признал штрафы за парковку на газонах незаконными, сообщили в пресс-службе госоргана. Однако решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами в Верховном суде РФ в течение одного месяца.

Осенью прошлого года региональное Заксобрание ввело наказание для «гряземесов» в виде штрафов за парковку на объектах благоустройства от 3 до 5 тысяч рублей. Однако автомобилист Игорь Белоусов оспорил 16 статью закона Свердловской области «Об административных правонарушениях». Суд рассмотрел административный иск мужчины и удовлетворил его. Теперь норма областного закона признана не соответствующей федеральному законодательству, отметили в пресс-службе суда.

В прошлый раз, как сообщало «URA.RU», соответствующая статья была исключена из документа летом 2017 года в связи с вердиктом облсуда по иску защитника прав автомобилистов Кирилла Форманчука. Он настаивал на том, что данная статья позволяет свердловским властям вмешиваться в компетенцию федеральных органов власти.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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