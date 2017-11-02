{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Крашенинников: как Ельцин пытался запретить КПРФ перед сдачей власти
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,09
Динамика за 2 недели
Евро 67,68
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
02 ноября 2017
01 ноября 2017
Главные новости Свердловской области
17:26  02 ноября 2017 0

Свердловские власти нашли новый способ штрафовать за парковку на газонах. Общественники вновь отменят его в суде

Форманчук Кирилл, форманчук кирилл
Кирилл Форманчук обещает судиться со свердловскими парламентариями до победного концаФото: Александр Мамаев © URA.RU

2 ноября Законодательное собрание Свердловской области вернуло в закон «Об административных правонарушениях» норму о наложении штрафов за парковку на газонах.

Как ранее сообщало «URA.RU», соответствующая статья была исключена из документа в июне 2017 года. Поводом для принятия такого решения стал вердикт областного суда по иску защитника прав автомобилистов Кирилла Форманчука. Истец настаивал на том, что данная статья позволяет свердловским властям вмешиваться в компетенцию федеральных органов власти.

Новость по теме
Свердловские депутаты отступили перед федералами. Теперь можно сваливать мусор во дворах и парковаться на газоне

Отдельно стороны спорили о корректности использования в отмененной статье понятия «газон». Оно четко не прописано в нормативных актах. Автомобилисты настаивали на том, что основным признаком газона является наличие на нем травы. Соответственно, если трава на участке земли отсутствует, то назвать ее газоном и штрафовать за стоянку на ней нельзя.

После долгих консультаций с юристами и лингвистами депутаты разработали новую формулировку. Сейчас она запрещает «нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей». Штраф за нарушение этой статьи предусматривается в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Депутаты уверены, что оно является полностью законным. Однако Кирилл Формачук обещает, что новая статья также будет отменена через суд. «Они снова вмешались в федеральную компетенцию. Регулировать деятельность и нахождение механических транспортных средств можно только федеральными правовыми актами. Как только будет выписан первый протокол, мы вновь обратимся в суд. Мы отменяем аналогичные нормы по всей стране», — заявил правозащитник.

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров