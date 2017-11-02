17:26 02 ноября 2017 0

Кирилл Форманчук обещает судиться со свердловскими парламентариями до победного конца Фото: Александр Мамаев © URA.RU

2 ноября Законодательное собрание Свердловской области вернуло в закон «Об административных правонарушениях» норму о наложении штрафов за парковку на газонах.

Как ранее сообщало «URA.RU», соответствующая статья была исключена из документа в июне 2017 года. Поводом для принятия такого решения стал вердикт областного суда по иску защитника прав автомобилистов Кирилла Форманчука. Истец настаивал на том, что данная статья позволяет свердловским властям вмешиваться в компетенцию федеральных органов власти.

Отдельно стороны спорили о корректности использования в отмененной статье понятия «газон». Оно четко не прописано в нормативных актах. Автомобилисты настаивали на том, что основным признаком газона является наличие на нем травы. Соответственно, если трава на участке земли отсутствует, то назвать ее газоном и штрафовать за стоянку на ней нельзя.

После долгих консультаций с юристами и лингвистами депутаты разработали новую формулировку. Сейчас она запрещает «нахождение механических транспортных средств на территориях объектов благоустройства, специально не предназначенных для этих целей». Штраф за нарушение этой статьи предусматривается в размере от 3 до 5 тысяч рублей.

Депутаты уверены, что оно является полностью законным. Однако Кирилл Формачук обещает, что новая статья также будет отменена через суд. «Они снова вмешались в федеральную компетенцию. Регулировать деятельность и нахождение механических транспортных средств можно только федеральными правовыми актами. Как только будет выписан первый протокол, мы вновь обратимся в суд. Мы отменяем аналогичные нормы по всей стране», — заявил правозащитник.