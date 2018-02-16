Губернатор ХМАО летит в Сирию договариваться о сотрудничестве

18:58 16 февраля 2018 1

Между Сирией и ХМАО будут создавать деловые связи Фото: сайт администрации ХМАО — Югры

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова подпишет соглашение с администрацией провинции Хомс Сирийской Арабской Республики во время визита в эту страну. Документ одобрили на заседании правительства Югры, сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.

«Стратегический документ направлен на расширение и укрепление сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, культурной и социальной сферах», — рассказал первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. В департаменте отметили, что соглашение также предусматривает развитие сотрудничества в области энергетики, жилищно-коммунального комплекса, строительства и развития инфраструктуры, здравоохранения, образования и культуры. Документ согласован с исполнительными органами госвласти региона, администрацией провинции Хомс, Министерством экономического развития и Министерством иностранных дел России.

Как ранее писало «URA.RU», делегация САР в прошлом году приезжала с официальным визитом в Югру. Еще тогда планировалось создание новых деловых связей между представителями Сирии и крупнейшими предприятиями ХМАО, а также обмен опытом межконфессиональных отношений.