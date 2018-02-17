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08:19  17 февраля 2018 0

В Югре на АЗС взорвалась легковушка с водителем. ВИДЕО

Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., пожар, авто, машина
Автомобиль полностью вышел из строя (фото из архива)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нижневартовске легковой автомобиль взорвался и сгорел, едва успев отъехать от заправки. Инцидент попал сразу на несколько камер наблюдения.

Как утверждают в соцсетях очевидцы, все произошло на газовой заправочной станции (АГЗС) напротив ТЦ «Меридиан». Едва успев отъехать после заправки, машина останавливается на повороте — после чего следует взрыв и ее начинает охватывать пламя. На кадрах видно, что водитель успевает покинуть салон до того, как огонь разгорелся. По мнению автомобилистов, причиной могла стать неисправность газового оборудования, установленного на иномарке.

Сообщение о горящем автомобиле Chevrolet Cruze поступило в два часа ночи, сообщили «URA.RU» в региональном ГУ МЧС. На место ЧП была отправлена пожарная машина с расчетом, который и потушил машину. В причинах возгорания разберется группа дознания.

На Урале это не единственный подобный случай. Два года назад в Челябинске прямо во время движения взорвалась «Тойота Лэнд Крузер», также оснащенная газовым оборудованием. Взрывная волна выдавила стекла и выгнула наружу стенки кузова, заставила сработать подушки безопасности. Находившийся за рулем водитель от этих «спецэффектов» почти не пострадал, отделавшись ожогами пальцев и обгоревшими волосами.

Владимир Васин
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