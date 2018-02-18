Голливудский актер Леонардо Ди Каприо на странице своего фонда в Instagram написал, что переживает за-за рекордных морозов в якутском селе Оймякон. Этой зимой там была зафиксирована рекордно низкая температура — минус 62 градуса по Цельсию.
«Местные жители говорят, что таких низких показателей на градуснике не было 15 лет. Изменения климата несут реальную опасность для людей и животных, меняет структуру почвы, угрожает фауне и флоре», — поделился актер со своими подписчиками.
К записи Ди Каприо прикрепил небольшой ролик с кадрами из документального фильма Доминика Бари, Фелипе Паивы, Петра Винокурова, где рассказывается о селе.
Село Оймякон стало известно в англоязычных СМИ после прошедшей в середине января новости об установившихся там рекордно-низких температурах. Отдельно читателей впечатлили фотографии местных девушек и их покрытые инеем ресницы.