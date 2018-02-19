В понедельник, 19 февраля, около 13.20 в городе Добрянка Пермского края рухнул башенный кран. Опорная часть конструкции упала на парковку, расположенную рядом со стройкой, пострадали четыре автомобиля.
Очевидцы боятся, что такая же ситуация может произойти и на соседних стройках. «А вы посмотрите на другие стройки там такая же ситуация с кранами», «Я в рубашке родилась… за 10 минут до падения отъехала, перед газелью стояла», «Ну и построят и что дальше то? Кому легче то будет. А если бы с людьми что-то случилось, кто бы за это отвечал. Лучше не будет от этих домов», — комментируют происшествие пользователи в комментариях в группе «Подслушано в Добрянке» в «ВКонтакте».
В результате инцидента повреждены четыре автомобиля. О пострадавших людях в результате ЧП информации не поступало. В настоящее время выясняются причины произошедшего. На месте ЧП работают экстренные службы.