17:49 19 февраля 2018 0

Подаренная инвалиду-колясочнику Андрею Белобородову (на фото) машина стала поводом для голодовки его коллеги из Аргаяшского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Инвалид Фарук Набиуллин из деревни Бажикаева Аргаяшского района объявил о подготовке к голодовке, которую намерен устроить на площади у администрации райцентра Аргаяш. Он решил требовать выделения ему автомобиля после того, как лидер регионального отделения «Единой России» и спикер Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш подарил машину другому колясочнику-спортсмену из Еткульского района Андрею Белобородову, сообщил инициатор акции корреспонденту «URA.RU».

«Почему кому-то дают машину, а мне нет? Я тоже инвалид-спортсмен!» — заявил Фарук Набиуллин. По его словам, он направил такое письмо в Заксобрание Челябинской области через отдел по обращению граждан в декабре. Но автомобиль так и не получил. Мужчина также отметил, что уже много лет стоит в очереди на жилье. Его голодовка посвящена и этой проблеме тоже. «С завтрашнего дня начну подавать уведомления о начале акции. Будем голодать вдвоем с женой. Поставим палатку на площади перед администрацией района», — отметил инвалид.

В пресс-службе Заксобрания Челябинской области сообщили «URA.RU», что до 1 января 2005 года прекращено выделение автомобиля инвалидам. Декабрьская акция, о которой говорит Набиуллин, — это инициатива «Единой России». Машину выдали в день проведения региональной конференции спортсмену, который принес массу титулов региону и воспитывает новое поколение спортсменов. Более того, Фаруку Набиуллину направляли благодарственное письмо с премией в 5 тыс. рублей, выдали лыжи и экипировку. Что касается его очереди на жилье, то данные на этот год пока не обновились. А в прошлом году он был 121-м в списке. В 2015 году — 557-м в очереди на жилье. Так что скоро он будет отмечать новоселье.

Глава Аргаяшского района Исрафиль Валишин не ответил на звонок корреспондента «URA.RU». В администрации рассказали, что у Фарука Набиуллина в собственности есть автомобиль «Ока». Местные власти выделили его семье дом, где он сейчас и проживает. Выдача социального жилья вне очереди, как он требует, запрещена законом.

Нынешняя голодовка — уже четвертая для Фарука Набиуллина. Первую свою акцию он провел в 2007 году, она была посвящена недостаточной газификации его Норкинского сельского поселения. В 2013 году южноуралец голодал против того, что его исключили из очереди на жилье. Чиновники мотивировали свое решение тем, что инвалиду вместе с женой и тремя сыновьями достаточно дома в 58 квадратных метров. Но мужчина в суде доказал, что только 42 квадратных метра являются жилыми. А по соцнормам на одного человека положено 18 квадратных метров. То есть 90 «квадратов» на семью из 5 человек.

В 2014 году Фарук Набиуллин вновь объявил голодовку, поскольку так и не получил жилье. Ему выдали служебную квартиру, но отказались передавать ее в собственность. В прокуратуре тогда заметили, что перед ним в очереди были и другие инвалиды. Глава района Исрафиль Валишин еще в 2014 году утверждал, что Набиуллин — второй в очереди на жилье в муниципалитете.