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Главные новости Пермского края
13:32  21 февраля 2018 2

Семье погибшего в аварии пермского школьника, которому оторвало голову, заплатят два миллиона рублей

Репетиция парада Победы. Екатеринбург, дорожный знак, осторожно дети
Ребенок ехал в автобусе ранним утромФото: Александр Мамаев © URA.RU

Родственники 12-летнего школьника, погибшего при столкновении двух автобусов в Перми, получат страховку в размере до 2,025 млн рублей. Об этом сообщил президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

Для этого родным нужно будет обратиться в страховую компанию САО «ВСК», которая работала с перевозчиком. Выплата будет произведена по двум документам: свидетельству о смерти и бумагам, подтверждающим родство с погибшим. Как сообщает «Вкурсе.ру», в компании уже подтвердили готовность осуществить выплаты, в том числе и другим пассажирам, пострадавшим в аварии.

Трагедия произошла в Перми 20 февраля, около семи утра. Два автобуса столкнулись на кольцевом движении между улицами Макаренко, Уинской и Тургенева. Удар пришелся в заднюю часть машины, где сидел школьник. По словам кондуктора, мальчику оторвало голову. Следственное управление СКР по Пермскому краю призывает пострадавших и свидетелей аварии обратиться в следственный отдел по Мотовилихинскому району Перми. По факту аварии заведено уголовное дело по статьям «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека».

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Удар пришелся в заднюю часть автобуса, где сидел мальчик Фото: 59.ru

Семен Гринберг
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