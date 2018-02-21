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Главные новости Челябинской области
14:22  21 февраля 2018 2

Топ-менеджера, погубившего четырех челябинцев на дороге, оставили под арестом. Он хотел работать, чтобы оплатить ущерб

Судебное Алешкин Шевелев Курган, наручники, решетка, заключенный
Суд не увидел причин для того, чтобы выпустить топ-менеджера ЧКЗФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Суд оставил под арестом топ-менеджера Челябинского компрессорного завода Артема Колупаева, который, по версии следствия, стал виновником аварии с четырьмя погибшими. Мужчина просил выпустить его под подписку о невыезде, чтобы работать и выплачивать причиненный ущерб.

Областной суд не увидел причин для того, чтобы выпустить Колупаева из СИЗО, сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области. Обвинение считает, что уралец не справился с автомобилем, так как на его машине были установлены только два колеса с зимней резиной. Родные, друзья и коллеги обвиняемого, которые 18 февраля вышли на митинг в его поддержку, заявили, что истинной причиной трагедии стали небезопасные дороги.

Ранее сообщалось, что 2 февраля на Бродокалмакском тракте Колупаев за рулем Mitsubishi Lancer не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где врезался в такую же иномарку. Последняя от удара отлетела в Lada X-Ray и врезалась в столб.

В результате аварии погибла коллега Колупаева, которая ехала с ним на работу. Во второй иномарке из-за травм умерли водитель и двое его пассажиров. Обвиняемый в ДТП заместитель директора по качеству ЧКЗ был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

Семен Гринберг
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