Стало известно, кто перепугал грохотом жителей Перми

Источником перепугавших пермяков и жителей Кузбасса хлопков, которые многие приняли за грохот взрывов, могли быть преодолевающие звуковой барьер самолеты. 20 февраля на телефоны МЧС поступило более 100 звонков от жителей Перми, Кунгура, Кунгурского, Пермского и Березовского районов. На следующий день ситуация повторилась в Кемерово.
В Перми, комментируя «кратковременное звуковое явление», сотрудники пресс-службы МЧС ограничились сообщением об отсутствии аварий или нештатных ситуаций, которые могли бы стать его причиной. В Кузбассе прозвучал более развернутый комментарий. «Хлопок возник из-за перехода звукового барьера воздушным судном. Поводов для паники нет», — цитирует главу пресс-службы регионального ГУ МЧС «Газета Кемерова».
Между тем, эту версию опровергли в пресс-службе Центрального военного округа. «В Пермском крае действительно есть военный аэродром Сокол. Местные жители слышали какие-то хлопки. Никакой связи между этими фактами мы не видим. Самолеты летают по будням ежедневно. Если бы кто-то занимался прохождением сверхзвукового барьера, мы бы знали об этом», — рассказал РБК ее руководитель Ярослав Рощупкин.