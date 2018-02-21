{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Ради программы президента сведут вместе Холманских и Куйвашева
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,65
Динамика за 2 недели
Евро 69,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
22 февраля 2018
21 февраля 2018
20 февраля 2018
19 февраля 2018
Главные новости Пермского края
22:09  21 февраля 2018 2

Стало известно, кто перепугал грохотом жителей Перми

Репетиция авиации к параду Победы. Екатеринбург, самолет, авиация, миг-31
Источники СМИ указывают на проходящие в эти дни учения сверхзвуковых перехватчиковФото: Александр Мамаев © URA.RU

Источником перепугавших пермяков и жителей Кузбасса хлопков, которые многие приняли за грохот взрывов, могли быть преодолевающие звуковой барьер самолеты. 20 февраля на телефоны МЧС поступило более 100 звонков от жителей Перми, Кунгура, Кунгурского, Пермского и Березовского районов. На следующий день ситуация повторилась в Кемерово.

В Перми, комментируя «кратковременное звуковое явление», сотрудники пресс-службы МЧС ограничились сообщением об отсутствии аварий или нештатных ситуаций, которые могли бы стать его причиной. В Кузбассе прозвучал более развернутый комментарий. «Хлопок возник из-за перехода звукового барьера воздушным судном. Поводов для паники нет», — цитирует главу пресс-службы регионального ГУ МЧС «Газета Кемерова».

Между тем, эту версию опровергли в пресс-службе Центрального военного округа. «В Пермском крае действительно есть военный аэродром Сокол. Местные жители слышали какие-то хлопки. Никакой связи между этими фактами мы не видим. Самолеты летают по будням ежедневно. Если бы кто-то занимался прохождением сверхзвукового барьера, мы бы знали об этом», — рассказал РБК ее руководитель Ярослав Рощупкин.

Владимир Васин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров