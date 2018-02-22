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22 февраля 2018
15:57  22 февраля 2018 9

Песков ответил на сообщения о появлении новейших Су-57 в Сирии

Российские самолеты на авиабазе Хмеймим Сирия., истребитель, Сирия, хмеймим, су 34
Вопрос об истребителях относится к компетенции Минобороны, уточнил онФото: Военнослужащий российского контингента в Сирии
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать появившуюся в СМИ информацию о появлении в Сирии новейших российских истребителей Су-57 (ПАК ФА). По его мнению, искать ответы надо в другой инстанции.

«Это в Министерство обороны, пожалуйста», — цитирует ТАСС ответ Пескова на вопрос о самолетах. При этом, на уточнение, что Владимир Путин, как главнокомандующий, должен знать подробности передислокации войск, пресс-секретарь пояснил: «Он является главнокомандующим, но все-таки это вопрос больше относящийся к компетенции Минобороны».

Ранее сирийский блогер Wael Al Hussaini заявил, что на российской авиабазе Хмеймим в Сирии приземлились два истребителя пятого поколения СУ-57. В подтверждение своих слов он разместил видео с летящими в небе самолетами. Кроме того, по его словам, на базу прибыли четыре Су-35 и четыре Су-25.

Игорь Чукреев
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