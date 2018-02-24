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Главные новости Москвы
07:51  24 февраля 2018 0

СБУ обвинила Россию в подготовке терактов на Украине

Тротил, взрывчатка, бомба замедленного действия, взрывчатка, тротил, бомба замедленного действия, динамит
Организаторы взрыва хотели запугать местное населениеФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война на Украине
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Зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко заявил, что спецслужбы России в 2015 году пытались взорвать законсервированный крейсер «Украина» в Николаеве. По словам Кононенко, операция должна была быть выполнена в День Конституции страны, 28 июня.

Кононенко сообщил, что целью взрыва якобы было запугивание местного населения, пишет RT. Атаку должен был осуществить россиянин Давид Пономарев со своими сообщниками.

Чиновник также отчитался, что украинские спецслужбы сорвали операцию по поджогу здания «Общества венгерской культуры» в Ужгороде, передает телеканал 360. Кононенко заверил, что для этой акции Москва искала исполнителей среди граждан ЕС.

Виктор Дорофеев
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