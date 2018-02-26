«URA.RU» выяснило детали графика Натальи Комаровой на текущую неделю. В понедельник, 26 февраля, губернатор ХМАО работает в Москве. На вторник и среду запланированы визиты в югорские муниципалитеты.
По неофициальным данным из правительства округа, 27—28 февраля глава ХМАО посетит Покачи, Лангепас и Когалым, где пройдут муниципальные этапы гражданского форума общественного согласия, встреча с главами муниципалитетов, а также рабочее совещание по формированию «Интерактивной карты промышленности Югры».
Получить официальный комментарий регионального правительства на момент публикации материала не удалось. Заместитель директора департамента общественных и внешних связей Югры Галина Липатова не ответила на звонки журналиста агентства.
Напомним, 2018 год губернатор ХМАО начала с масштабных рабочих поездок по всему региону. Большинство глав уже отчитались о положении дел в их муниципалитетах.