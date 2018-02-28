Управление по социальной и молодежной политике администрации Нижневартовска возглавит Татьяна Воронова. Официальное назначение состоится 1 марта, сообщил «URA.RU» источник, знакомый с планами главы города Василия Тихонова.
В октябре 2017 года Татьяна Воронова покинула пост управляющего делами администрации. По данным собеседника агентства, ей понадобилась временная пауза в работе. Сейчас, продолжает инсайдер, Тихонов вновь оценил профессиональные качества чиновницы, она готова вернуться.
Татьяне Вороновой предстоит модернизировать деятельность вверенного ей управления. В частности, необходимо выстроить эффективную работу с молодежью. Речь идет об официальных общественных формированиях и о так называемом «андеграунде». Отдельным вопросом стоит создание молодежного центра в отдельном здании. Сейчас ведомство располагается на первом этаже жилой многоэтажки. Предстоит рассмотреть либо покупку готового объекта, либо строительство нового.
«Тихонов на последнем заседании думы дал понять: структура мэрии будет реформироваться до тех пор, пока глава не увидит желаемого результата — эффективной работы», — объясняет собеседник «URA.RU».
Получить официальное подтверждение предстоящих кадровых рокировок в администрации на момент подготовки материала не удалось.
Татьяна Воронова является одним из старожилов администрации Нижневартовска. В мэрии она работает более 10 лет. Ее заслуги признавали прежние градоначальники Борис Хохряков и Алла Бадина. На новом месте Воронова сменит прежнего куратора профильных вопросов Оксану Вовк. Она покинула должность вслед за начальником, экс-заместителем мэра по социальной политике Марианной Парфеновой.