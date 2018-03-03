На остановке в Сургуте появился знаменитый «Крик» Эдварда Мунка
Общественники Сургута наклеили репродукции известных картин на одну из автобусных остановок. К каждому из произведений активисты добавили описание и справочную информацию о художнике.
Арт-объектом стала остановка «Бахилова». «Мы уверены в том, что люди во все времена интересуются искусством. Часто мы не находим времени для того, чтобы посещать выставки и культурные места. „И если гора не идет“… тогда мы предоставим вам возможность изучать интересные картины прямо на улице. По направлению вашего следования», — написал в группе «Сургут» Олег Избаш.
Югорчане в комментариях одобрили проект активистов. «Супер! Главное, чтобы объявлениями не залепили», — отметила в комментариях Анастасия Мизеровская.
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В картинную галерею превратили остановку «Бахилова»