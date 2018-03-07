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Главные новости Пермского края
10:39  07 марта 2018 0

В Перми придумали, как заманить молодежь на выборы президента

Выборы губернатора Свердловской области. Екатеринбург, инстаграм, выбор 2017, голосовач
В Пермском крае особенно везет киноманамФото: Александр Мамаев
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Выборы президента России в марте 2018 года
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На президентских выборах в Прикамье молодым избирателям раздадут флаеры, которые можно обменять на билеты в кино. Организаторы рассказали «URA.RU», что вся акция проводится за счет спонсоров.

В социальных сетях появилась информация, что на президентских выборах 18 марта молодым избирателям будут дарить кино-флаеры. По версии популярного сообщества «Мой город Пермь», акция распространится не только на Пермь, но также на Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Лысьву, Чусовой и Чернушку. Флаеры получат избиратели в возрасте от 18 до 35 лет. В Избирательной комиссии Пермского края «URA.RU» пояснили, что в данном случае речь об общественной инициативе. Члены участковых комиссий будут выдавать молодым проголосовавшим только памятные знаки.

Флаеры в кино юношам и девушкам уже выдавали (причем делали это члены комиссий) в сентябре прошлого года — на выборах губернатора. Тогда акция действовала только на территории столицы Прикамья. Официально ее организатором выступило региональное отделение молодежной общественной организации «Российские студенческие отряды». Источник агентства, близкий к властям региона, утверждает, что фактически идея раздавать флаеры принадлежит руководству администрации Перми. Цель — повысить явку на выборы. Впрочем в пресс-службе мэрии «URA.RU» сообщили, что акцию вновь организуют «Российские студенческие отряды»

Новость по теме
Молодые киноманы подняли явку на выборах в Перми

Руководитель реготделения организации Алексей Блюмин подтвердил, что акция «Выбирай кино» пройдет вновь. Помимо названных выше территорий флаеры получат молодые избиратели Губахи, Кудымкара, Верещагино и Пермского района. Согласились принять участие в том числе крупные киносети «Синема-Парк» и «Киномакс». Флаеры молодым людям на избирательных участках будут раздавать волонтеры. Финансирование акции ведется за счет нескольких спонсоров, имена которых не разглашаются. По мнению политтехнолога Дмитрия Логинова, подобные акции все же не приносят ощутимого эффекта: «Флаеры останутся ограниченному числу людей, и больших процентов это явке не прибавит».

Отметим, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. Избирателям предстоит отдать свой голос за одного из восьми кандидатов, среди которых уже названные Владимир Жириновский (ЛДПР), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), самовыдвиженец Владимир Путин, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский («Яблоко»).

Стефан Савелли
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