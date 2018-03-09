На Урале подросток, убегая от обидчиков босиком, отморозил ноги

09:50 09 марта 2018 0

Подросток потерял обувь, пытаясь скрыться от нападавших Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В челябинском поселке Тайгинка жертвой нападения хулиганов стал 15-летний подросток. Парня избили; пытаясь убежать об обидчиков, он потерял обувь. Пробежка по снегу босиком привела к тому, что подросток получил обморожение второй и третьей степени.

В настоящее время, как сообщает 31tv.ru, пострадавший находится в больнице. Сюда его доставили на «скорой». У него, кроме обморожения, гематомы и ушибы на лице и теле. Ведется розыск злоумышленников.