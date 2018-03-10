Сотни екатеринбуржцев остались без воды на праздники из-за крупной аварии

На улице Сортировочная в Екатеринбурге произошла крупная авария на водопроводе. Жители пяти домов третьи сутки проводят без воды и терпеть неудобства им придется еще несколько дней.
Как подтвердили «URA.RU» в диспетчерской службе ЕМУП «Водоканал», авария произошла еще 7 марта, без воды остаются пять домов по адресам: улица Сортировочная, 16, 18, 21, 22, а также улица Седова, 43. Причина аварии пока неизвестна — рабочие все эти дни заняты раскопками, и они займут еще как минимум день.
Жители одного из пострадавших домов сообщили агентству, что отсутствует также и горячее водоснабжение, но в диспетчерской «Екатеринбургской теплосетевой компании» корреспондента заверили, что у них такой информации нет. В УК «РЭМП Железнодорожного района», обслуживающей дома на улице Сортировочной, 21 и 22, подчеркнули, что обрыв магистрали горячего водоснабжения тут невозможен в принципе, поскольку по этим адресам отопление подается от местных независимых котельных.
В то же время в городской диспетчерской МЧС «URA.RU» заявили, что эта проблема не касается ведомства. Поэтому жителям следует обращаться в «Водоканал», если они считают, что им необходимо организовать подвоз воды.