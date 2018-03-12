В Прикамье мать-алкоголичка притворилась мертвой, чтобы не платить алименты

Жительница города Чусовой Пермского края пыталась скрыться от судебных приставов, чтобы не платить алименты. Она объявила себя умершей.
Женщину и ее сожителя лишили родительских прав в отношении трех детей 13, 11 и 9 лет. Мужчина и женщина, несмотря на наличие трех детей, не были зарегистрированы в официальном браке и вели асоциальный образ жизни: злоупотребляли алкоголем, не имели постоянного заработка и не исполняли свои обязанности. Их обязали выплачивать алименты на содержание детей до совершеннолетия, однако сожители накопили долг в размере 460 тысяч рублей. В отношении нарушителей были возбуждены исполнительные производства о взыскании алиментов, сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. Однако в ходе работы судебному приставу поступила информация о смерти должницы и пропаже ее сожителя.
Мужчина был объявлен в розыск, но вскоре его обнаружили по месту его жительства вместе с якобы умершей подругой. «Горе-родители встали на путь исправления: отец семейства устроился на постоянную работу, а мать борется с алкоголизмом и ищет место для трудоустройства», — говорится на сайте пресс-службы УФССП России по Пермскому краю. Трое детей переданы в семьи под опеку.
Ранее «URA.RU» сообщало, что жительница Перми спряталась в хозяйственной сумке, чтобы скрыться от судебных приставов. Она накопила долг на содержание двоих детей в размере более 100 тысяч рублей.