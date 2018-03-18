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19 марта 2018
18 марта 2018
Главные новости Москвы
23:54  18 марта 2018 0

В России резко упала цена на Samsung Galaxy S9

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Южнокорейский гаджет можно приобрести за 51 тысячу рублейФото: Александр Мамаев © URA.RU

Всего за один день в России упала стоимость на флагманский смартфон Galaxy S9 от компании Samsung. Стоимость южнокорейского продукта снизилась на десять тысяч рублей.

Причиной резкого обвала цен является старт продаж гаджета в России. Сейчас стоимость Samsung Galaxy S9 составляет 51 тысячу рублей. Эксперты подчеркнули, что не удивлены подобным решением корпорации, так как Samsung специально завышает стоимость на свою продукцию, передает Life.ru.

Напомним, в южнокорейском гаджете Samsung Galaxy S9 обнаружили существенный недостаток, который касается записи видеороликов. Новые модели гаджетов позволяют записывать видео с разрешением 4K с частотой шестьдесят кадров в секунду. При этом время записи ролика с таким разрешением имеет ограничение всего в пять минут.

Александр Черноскутов
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