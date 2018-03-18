В России резко упала цена на Samsung Galaxy S9

23:54 18 марта 2018 0

Южнокорейский гаджет можно приобрести за 51 тысячу рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Всего за один день в России упала стоимость на флагманский смартфон Galaxy S9 от компании Samsung. Стоимость южнокорейского продукта снизилась на десять тысяч рублей.

Причиной резкого обвала цен является старт продаж гаджета в России. Сейчас стоимость Samsung Galaxy S9 составляет 51 тысячу рублей. Эксперты подчеркнули, что не удивлены подобным решением корпорации, так как Samsung специально завышает стоимость на свою продукцию, передает Life.ru.

Напомним, в южнокорейском гаджете Samsung Galaxy S9 обнаружили существенный недостаток, который касается записи видеороликов. Новые модели гаджетов позволяют записывать видео с разрешением 4K с частотой шестьдесят кадров в секунду. При этом время записи ролика с таким разрешением имеет ограничение всего в пять минут.