В новом Samsung Galaxy S9 обнаружили существенный недостаток

21:13 05 марта 2018 1

Недостаток южнокорейского флагмана касается видеозаписи Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Южнокорейская компания Samsung на всемирной выставке мобильной электроники Mobile World Congress 2018 представила свои новые мобильные телефоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Однако люди, успевшие купить смартфон, обнаружили недостаток флагманских устройств, который касается видеозаписи роликов.

Новые модели телефонов позволяют записывать видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Однако время записи видеоролика с этими характеристиками имеет ограничения в пять минут, пишет «Газета.ru». Конкурирующие модели iPhone 8, 8 Plus и iPhone X позволяют записывать ролики с аналогичными параметрами настолько долго, насколько хватит объема встроенной памяти.

Ранее сообщалось, что анонсированные модели Galaxy S9 и Galaxy S9+ обладают диагоналями дисплея 5,9 дюйма и 6,2 дюйма соответственно. Устройства оснастили внешними камерами с разрешением в 12 мегапикселей и фронтальными — в 8 мегапикселей, напоминает «Русская планета». Мобильные устройства имеют беспроводную зарядку.