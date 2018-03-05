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05 марта 2018
21:13  05 марта 2018 1

В новом Samsung Galaxy S9 обнаружили существенный недостаток

Пмэф-2014. Церемония вручение премии
Недостаток южнокорейского флагмана касается видеозаписиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Южнокорейская компания Samsung на всемирной выставке мобильной электроники Mobile World Congress 2018 представила свои новые мобильные телефоны Galaxy S9 и Galaxy S9+. Однако люди, успевшие купить смартфон, обнаружили недостаток флагманских устройств, который касается видеозаписи роликов.

Новые модели телефонов позволяют записывать видео с разрешением 4K с частотой 60 кадров в секунду. Однако время записи видеоролика с этими характеристиками имеет ограничения в пять минут, пишет «Газета.ru». Конкурирующие модели iPhone 8, 8 Plus и iPhone X позволяют записывать ролики с аналогичными параметрами настолько долго, насколько хватит объема встроенной памяти.

Ранее сообщалось, что анонсированные модели Galaxy S9 и Galaxy S9+ обладают диагоналями дисплея 5,9 дюйма и 6,2 дюйма соответственно. Устройства оснастили внешними камерами с разрешением в 12 мегапикселей и фронтальными — в 8 мегапикселей, напоминает «Русская планета». Мобильные устройства имеют беспроводную зарядку.

Иван Шестак
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