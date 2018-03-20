В Пермском крае за лесами будут следить из космоса

В Прикамье с незаконными лесозаготовками будут бороться с помощью новых технологий. Следить за лесным хозяйством позволит космический мониторинг, благодаря которому все данные о состоянии леса можно будет получать путем изучения снимков со спутника.
Легализацию лесозаготовок в регионе глава Пермского края Максим Решетников обсудил на совещании по обеспечению правопорядка, рассказали в пресс-службе губернатора. По данным регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, число случаев незаконной вырубки лесов в Прикамье с 2012 года уменьшилось в два раза. Однако объемы украденной древесины увеличились из-за того, что черные лесорубы обзавелись специальной техникой. В прошлом году ущерб от их деяний составил более полумиллиарда рублей.
«В борьбе с правонарушениями в лесной промышленности мы делаем ставку на современные технологии, проводим совместную работу с Рослесхозом, в результате которой договорились о внедрении ряда новшеств. В этом году в Добрянском районе запускается пилотный проект по оперативному мониторингу лесов, который мы реализуем единственные в стране», — рассказал Максим Решетников. Кроме использования космического мониторинга, региональные власти планируют увеличить штат лесных инспекторов, обновить автопарк — закупить лесопатрульную технику (автомобили и беспилотники), а также оснастить лесничества специальными измерительными и навигационными приборами.