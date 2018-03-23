В Югре уволен директор технопарка, который выдавал разработку «наноморса» за научный прорыв

Власти ХМАО освободили от должности директора АУ «Технопарк высоких технологий» Виталия Рыжакова. Увольнение сотрудника, не проработавшего на своем посту и двух лет (назначен в декабре 2016 года), было согласовано на заседании правительства автономного округа, передает в пятницу, 23 марта, корреспондент «URA.RU» со ссылкой на материалы заседания.
По официальной версии, Рыжаков уволился по собственному желанию. Его обязанности временно исполняет заместитель руководителя Юрий Семенов. Имя постоянного сменщика пока неизвестно.
По данным собеседника агентства, знакомого с положением дел внутри технопарка, причиной для отставки руководителя стал конфликт с кураторами направления из департамента экономического развития региона. После коррупционного скандала и увольнения экс-директора ведомства Юрия Реутова, власти округа требовали перемен в сфере инновационной деятельности. Будучи талантливым изобретателем, но посредственным менеджером, выполнить эти требования Рыжаков не сумел.
«Технопарку в его нынешнем виде неинтересно развитие новых проектов. Он занят выполнением госзадания. Вместо того, чтобы презентовать на выставках потенциально прорывные новинки, они каждый год переизобретают и показывают „наноморс“ (систему по переработке ягод методом кавитации — ред.) и USB-стельки», — делится впечатлениями источник агентства.
Узнать позицию Виталия Рыжакова на момент подготовки материала не удалось. Экс-глава технопарка не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».
Летом 2016 года, после опубликования расследования «URA.RU», губернатор Наталья Комарова потребовала провести проверку работы «Технопарка высоких технологий». Свое разбирательство начала и прокуратура. В материале приводились факты, свидетельствующие о том, что югорские инноваторы могли потратить бюджетные деньги (финансирование технопарка составляет около 90 млн рублей в год) на сомнительные проекты-«пустышки». Предприниматели «разрабатывали ранее уже созданные в мире продукты, называя их научным прорывом. Руководители учреждения, в частности директор Юрий Реутов, владели долями в компаниях-инноваторах, получавших бюджетное финансирование. Позднее было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в учреждении.