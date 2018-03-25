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25 марта 2018
24 марта 2018
02:49  25 марта 2018 0

Первая победительница «Евровидения» скончалась в Швейцарии

Лиз Ассиа одержала победу в конкурсе 1956 годаФото: Blick, Twitter

В субботу, 24 марта, стало известно о смерти первой в истории победительнице телевизионного конкурса «Евровидение» Лиз Ассиа. Как сообщается, 94-летняя певица умерла в госпитале неподалеку от Цюриха, Швейцария.

Как сообщают СМИ, информацию о том, что певица скончалась, подтвердил ее бывший агент Жан Эйхенбергер. Перед смертью певица попросила присматривать за ее собаками — таксой Синди и чихуахуа Алей. Кроме «Евровидения-1956», Ассиа участвовала в телевизионном конкурсе еще три раза — в 1957,1958 и 2011 годах. Последние годы певица прожила во французских Каннах, лишь незадолго до смерти приехав в Швейцарию.

Отметим, телевизионный конкурс песни впервые состоялся в Лугано (Швейцария) 24 мая 1956 года. Тогда в нем приняли участие всего семь стран Европы, каждая из которых представляла по две песни. Уже на следующий год правила изменились.

Евгений Александров
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