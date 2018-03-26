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26 марта 2018
12:14  26 марта 2018 4

Маньяка-насильника из МВД оставят в уральской колонии, несмотря на странное решение суда

Маньяк останется за решеткойФото: соцсети

Бывший московский гаишник Артур Косицын, который изнасиловал как минимум 27 девочек и взрослых женщин, останется в тюрьме. Такое решение принял Свердловский областной суд, вопреки ходатайству Тагилстроевского районного суда Нижнего Тагила.

Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе Свердловского областного суда, насильник останется в колонии №13, где отбывают наказание бывшие силовики. Ранее тагильский суд предложил выпустить Косицына, который отсидел около восьми лет из назначенных четырнадцати, на свободу. Оставшийся срок преступнику предлагалось заменить на два года исправительных работ. Причину такого решения редакция «URA.RU» выяснить в Тагилстроевском суде не смогла. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, суд мотивировал это решение тем, что «цели наказания в отношении осужденного могут быть достигнуты без изоляции от общества».

Опасные наклонности Косицын проявил еще в детстве. В 16 лет он пытался изнасиловать мать, гулявшую с ребенком. После этого его поставили на учет в психбольницу. Несмотря на это, он устроился работать в ДПС и продолжил насиловать детей и женщин. У СМИ появилось предположение, что у Косицына есть высокопоставленный покровитель.

Данил Бардин
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