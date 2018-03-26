В Югре завершился юбилейный турнир уникального спортивного проекта для школьников

15:23 26 марта 2018 0

В Нижневартовске подвели итоги юбилейного сезона соревнований «Школьной волейбольной лиги» Фото: Андрей Бондарев

В Нижневартовске Ханты-Мансийского АО подвели итоги пятого, юбилейного, сезона соревнований «Школьной волейбольной лиги» (ШВЛ). Турнир стал самым массовым за свою историю: за призы боролись более 600 юных спортсменов из 29 средних школ и двух колледжей.

Цель чемпионата — настроить подростков и их тренеров на длительные тренировки и создание в каждом учебном заведении большой разновозрастной волейбольной дружины. Организаторы полугодового марафона отмечают, что спортсменов делили на команды, различающиеся по уровню мастерства (у девушек лайт-лига и суперлига; у юношей лайт-лига, суперлига А и суперлига Б). Согласно правилам, команды, занявшие в прошлом сезоне два первых места в лайт-лиге, в новом играют уже в старшем дивизионе. В суперлигу А у юношей попадали только ученики спортклассов по волейболу, которые есть не во всех школах. Для всех команд действовало одно ограничение: в сборные брали молодых людей не старше 18 лет.

В суперлиге А среди юношей чемпионом стала сборная школы №3 — уже второй раз за пятилетку проведения турнира. Второе место завоевали ученики из школы №6, третье отошло трехкратным чемпионам — юношам школы №7. В суперлиге Б первое место — у второго состава сборной школы №6, второе — у команды школы №34 и третье — у сборной школы №5. В суперлиге у девушек сборная школы №34 заняла первое место. Вторыми стали старшеклассницы школы №2, а третьими — школа №12. В лайт-лиге команда девушек школы №19 заняла первое место, школа №6 — второе, девушки из «Лицея» — третье. Чемпионом лайт-лиги среди юношей стали участники сборной средней школы №18. На втором месте проигравшая им школа №10, а бронза досталась сборной средней школы №12.

Церемония официального закрытия чемпионата пройдет в начале апреля в Зале международных встреч. Призеры получат комплекты наград: престижные кубки, дипломы, медали, сувенирные футболки с символикой чемпионата и другие подарки. Также организаторы приготовили большой подарок: впервые после официальной церемонии награждения победителей пройдет трехчасовая развлекательная программа. Спортсменов ждут бумажное шоу, дискотека, фотозоны и другие сюрпризы, которые пока не раскрывают. «Мы придумали формат тематической вечеринки — „volleyball party“. Приглашены только участники команд. За пять лет количество сборных в ШВЛ выросло вдвое, и мы сделаем массовое, грандиозное шоу. Играть в ШВЛ должно быть не только полезно для здоровья, но и престижно!» — рассказал президент городской федерации волейбола, депутат Тюменской областной думы, генеральный директор АО «Горэлектросеть» Юрий Елин.