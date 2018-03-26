В югорский арбитраж поступил иск от администрации Когалыма к окружному фонду «Жилище». Чиновники требуют от фонда устранить недоделки в купленных у него квартирах, сообщили «URA.RU» в пресс-службе арбитражного суда ХМАО.
В исковом заявлении говорится, что еще в 2011 году комитет по управлению муниципальным имуществом Когалыма заключил три контракта с фондом «Жилище» по покупке квартир в строящемся жилом доме. Туда переселили несколько семей, которые вскоре начали жаловаться на невыносимые условия. Из-за этого чиновники обвинили фонд в нарушении условий контрактов. «Выявлены неудовлетворительная температура по причине многочисленных продуваний пластиковых окон из-за отсутствия плотного прижима створок окна к профилю и промерзание нижнего края внутренней стены температурного шва. Данные обстоятельства свидетельствуют о некачественном выполнении фондом „Жилище“ обязательств по контрактам», — говорится в сообщении пресс-службы арбитражного суда ХМАО.
Обращения в фонд результатов не принесли — в организации не устранили недоделки, поэтому администрация Когалыма обратилась с заявлением в суд. Заседание назначено на конец апреля. Исполнительный директор фонда Андрей Шаламов на звонки корреспондента агентства не ответил.
Фонд «Жилище», как сообщало ранее «URA.RU», замешан в череде скандалов. Организация не смогла выполнить обязательства по строительству многоэтажек в Нижневартовске, Нефтеюганске, Ханты-Мансийске, Нягани и Пыть-Яхе. Финансовая политика учреждения неоднократно критиковалась депутатами думы ХМАО — у фонда большие долги, а в 2017 году его счета на какое-то время даже были заморожены. В марте 2017 года губернатор Наталья Комарова заявила, что «Жилище» будет ликвидировано.