18:42 26 марта 2018 0

Выборы развеяли миф об эффективности либералов в Интернете Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Онлайн-технологии стали неотъемлемой частью электорального процесса. Такой вывод можно сделать по итогам президентских выборов, считает политтехнолог, директор исследовательских программ экспертной группы PieR Александр Серавин. «Впервые в истории тренды задавали телеграм-каналы. Через них организовывались группы поддержки, вбрасывались инфоповоды, которые потом раскручивались вовне», — рассказал политолог «URA.RU».

Отметил политолог и возможность удаленного наблюдения за процессом выборов: камеры были установлены на участках, на которых проголосовало 80% россиян. «Онлайн-технологии повлияли даже на явку. 5,6 миллиона россиян воспользовались мобильным избирателем, из них больше половины регистрировались через госуслуги. Если выбирать участок и дальше будет можно в три клика — то явка будет расти, догнав показатели деревни», — говорит эксперт.

Серавин считает, что голосование также развеяло миф о том, что либералы эффективней других умеют мобилизовывать своих сторонников в соцсетях. «У Ксении Собчак (кандидат в президенты от „Гражданской инициативы“ — прим. ред.) 5,5 миллиона подписчиков в Instagram, а проголосовало за нее чуть более миллиона человек. Из них половина вообще не сидела в этой соцсети», — отмечает политолог.

Напомним, выборы президента прошли 18 марта. Владимир Путин набрал 76,7% голосов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин — 12% голосов, кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский — 5,7%, телеведущая Ксения Собчак — 1,68%, основатель «Яблока» Григорий Явлинский — 1%. Остальные кандидаты набрали меньше одного процента голосов.