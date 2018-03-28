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Главные новости Югры
10:17  28 марта 2018 0

Боссы КХЛ готовятся лишить ХМАО большого хоккея. Компанию «Югре» составит тольяттинская «Лада»

Хоккей. Югра-Нефтехимик. Ханты-Мансийск., шайбы, хоккейный клуб югра, хк югра
ХК «Югру» ничто не спасет от исключения из КХЛФото: Александр Елизаров © URA.RU

В среду, 28 марта, состоится заседание совета директоров КХЛ, где будет решаться вопрос об исключении ХК «Югра» из лиги. Эту информацию «URA.RU» подтвердила пресс-секретарь югорского клуба Мария Ларионова.

Хоккейный клуб «Югра» второй год подряд фигурирует в списке команд, которым грозит исключение из Континентальной хоккейной Лиги. В 2017-м году при вмешательстве властей ХМАО участие «мамонтов» в сезоне КХЛ удалось отстоять, однако тогда же руководители лиги назвали ряд критериев, которым должна была соответствовать команда — в их числе, например, медиаактивность, а также стабильное выступление клуба в сезоне. Но по итогам регулярного чемпионата КХЛ ХК «Югра» заняла последнее место, а трибуны во время домашних матчей почти пустые.

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В правительстве округа ранее утверждали, что без выступления в КХЛ в регионе будут серьезные проблемы с созданной школой хоккея, детскими и юношескими командами, а также молодежным клубом «Мамонты Югры», который является одним из фаворитов МХЛ.

Как ранее сообщало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске богатую инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделяется порядка 700-800 млн рублей. При этом клуб три года подряд не может выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. В сезоне КХЛ 2017 года «мамонты» поставили собственный антирекорд, допустив пять поражений подряд. По сообщениям спортивных СМИ, КХЛ также покинет «Лада» (Тольятти).

Антон Степыгин
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