В среду, 28 марта, состоится заседание совета директоров КХЛ, где будет решаться вопрос об исключении ХК «Югра» из лиги. Эту информацию «URA.RU» подтвердила пресс-секретарь югорского клуба Мария Ларионова.
Хоккейный клуб «Югра» второй год подряд фигурирует в списке команд, которым грозит исключение из Континентальной хоккейной Лиги. В 2017-м году при вмешательстве властей ХМАО участие «мамонтов» в сезоне КХЛ удалось отстоять, однако тогда же руководители лиги назвали ряд критериев, которым должна была соответствовать команда — в их числе, например, медиаактивность, а также стабильное выступление клуба в сезоне. Но по итогам регулярного чемпионата КХЛ ХК «Югра» заняла последнее место, а трибуны во время домашних матчей почти пустые.
В правительстве округа ранее утверждали, что без выступления в КХЛ в регионе будут серьезные проблемы с созданной школой хоккея, детскими и юношескими командами, а также молодежным клубом «Мамонты Югры», который является одним из фаворитов МХЛ.
Как ранее сообщало «URA.RU», хоккейный клуб «Югра» был основан при прежнем губернаторе Александре Филипенко, который пытался создать в Ханты-Мансийске богатую инфраструктуру, не уступающую крупным городам. Из бюджета ежегодно на содержание команды выделяется порядка 700-800 млн рублей. При этом клуб три года подряд не может выйти в зону плей-офф, занимая нижние строчки турнирной таблицы. В сезоне КХЛ 2017 года «мамонты» поставили собственный антирекорд, допустив пять поражений подряд. По сообщениям спортивных СМИ, КХЛ также покинет «Лада» (Тольятти).