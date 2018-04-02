В Москве высоко оценили экономические успехи Пермского края

Помощник министра экономического развития РФ Юлия Урожаева высоко оценила экономические достижения пермских предприятий, включенные во «вторую волну» реализации федеральной программы «Повышение производительности труда и увеличение уровня занятости населения». Урожаева проинспектировала АО «Краснокамский завод металлических сеток», АО «Сорбент» и группу предприятий «Пермский целлюлозно-бумажный комбинат» (ПЦБК).
«Пермский край в реализации программы выглядит очень достойно, идет опережающими темпами по отношению даже к тем параметрам, которые мы закладывали в начале проекта», — цитируют Урожаеву в администрации губернатора региона. Отмечается, что помощник министра примет участие в Пермском инженерно-промышленном форуме и расскажет о реализации программы в пилотных регионах России и Прикамье.
Ранее глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал значимость участия региона в федеральной программе. По его словам, «это возможность выйти на новый уровень качества продукции, а также инструмент развития экономического потенциала области и обеспечения конкуренции с другими регионами». В результате внедрения программы экономические показатели на ПЦБК улучшились. Работа по повышению производительности труда ведется в семи ключевых направлениях. «Даже на таком продвинутом и высокотехнологичном предприятии, как ПЦБК, нашлись резервы для повышения производительности труда», — отметила Урожаева. Также с момента старта программы производительность труда возросла и на АО «Сорбент» (на 34%).
Приоритетная федеральная программа «Производительность труда» на территории Пермского края реализуется с 2017 года. Участие в ней принимают порядка 25 предприятий. Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, производственных систем «Росатома», корпоративной академии «Росатома», правительства региона, регионального центра компетенций и сформированных групп на предприятиях-пилотах. В феврале 2018 года Фонд развития промышленности РФ объявил о запуске новой программы финансирования инвестиционных проектов — «Повышение производительности труда».