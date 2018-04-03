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Главные новости Пермского края
08:50  03 апреля 2018 0

Актер из сериала «Реальные пацаны» снимется в новом проекте

Богданов предстанет перед фанатами в непривычном амплуаАнтон Богданов, Instagram

Пермский актер Антон Богданов, известный по роли в сериале «Реальные пацаны», сообщил о том, что начал сниматься в новом проекте. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Товарищ капитан! Скоро на экранах!», — пишет актер. Название нового проекта, в котором примет участие Богданов, сыгравший роль Антохи в «Реальных пацанах», пока не раскрывается.

В комментариях фанаты удивляются непривычному образу актера. «О…не привычно. Из раздолбая в капитаны! классно смотрится. Антоха! Тебе идет!», «Ну ты реальный, Тоха, ментос», «Форма вам, несомненно, к лицу!», «Круто. Но форма танкиста больше идет!», «Ознобихину на усиление», «Сразу хочется сказать: товарищ Капитан, я ни в чем не виноват!», — пишут комментаторы.

Валерий Дорофеев
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