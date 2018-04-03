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11:44  03 апреля 2018 0

«Газпром» со скидкой в 500 миллионов выставил на торги здание, которое обещал подарить Комаровой

Газпром. Сургут, газпром переработка
Офис «Газпром Переработки» снова выставлен на продажу, теперь дешевлеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Компания «Газпром Переработка» во второй раз выставила на продажу 18-этажное офисное здание в Сургуте. Теперь недострой стоит на 500 млн дешевле.

Информация о новой попытке продать здание появилась на электронной торговой площадке групп «Газпромбанка», где разыгрываются основные конкурсы входящих в структуру «Газпрома» предприятий. Согласно документам конкурса начальная цена 18-этажного строения площадью 25,5 тыс. квадратных метров составляет 1,4 млрд рублей с шагом аукциона в 15 млн. Заявки принимают до 28 апреля, а результаты конкурса будут подведены не позднее 18 мая.

Это не первая попытка продать здание — в конце 2017 года оно было выставлено на продажу при стартовой цене в 1,9 млрд рублей, но желающих приобрести недострой не нашлось. Как ранее сообщало «URA.RU», строительство нового офиса «Газпром Переработки» было заморожено после смены гендиректора компании — вместо Юрия Важенина предприятие возглавил Марат Гараев. На продажу здание выставили из-за переезда администрации предприятия в Санкт-Петербург (произошло в августе 2017 года). Стоимость амбициозной стройки оценивалась в размере от 2,5 до 10 млрд рублей. При этом еще как минимум миллиард нужен на окончание возведения объекта.

Статья по теме
«Газпром» придумывает, как подарить Комаровой новую резиденцию

По одной из версий, ранее в «Газпроме» было принято решение безвозмездно передать актив окружному правительству, которое могло бы организовать там выездную резиденцию губернатора Натальи Комаровой. Глава региона часто бывает в рабочих поездках в центральной части ХМАО, и, как правило, вынуждена останавливаться в гостиницах. Выездная резиденция позволила бы избежать связанных с этим проблем. Источники отмечали, что перед передачей здания округу структурам «Газпрома» необходимо предпринять хотя бы формальные попытки продать строение по рыночной цене.

В конце 2017 года стало также известно, что на здание претендует мэрия Сургута. По словам главы города Вадима Шувалова, там поместились бы все структуры администрации, однако градоначальник тогда же признал, что денег на выкуп объекта у мэрии нет, поэтому чиновники Сургута также рассчитывают на безвозмездную передачу актива.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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