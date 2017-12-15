«Газпром» придумывает, как подарить Комаровой новую резиденцию

10:09 15 декабря 2017 0

Будущая резиденция правительства Югры в Сургуте пока на продаже. Но это формальность, 18-этажное здание достанется округу бесплатно Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В структурах «Газпрома» принято решение о безвозмездной передаче амбициозной стройки в Сургуте властям Югры. Об этом «URA.RU» сообщили источники в дочерних компаниях корпорации. Самое высотное офисное здание в главном мегаполисе региона может стать площадкой для выездной резиденции правительства округа и уже официально сделать Сургут второй столицей ХМАО.

По данным инсайдеров, «Газпром» хотел бы передать долгострой до конца 2018-го года. Источник поясняет: сначала компания предпримет попытку найти покупателей на дорогостоящий актив. «Здание выставлено на продажу, но лишних миллиардов даже в ХМАО сейчас ни у кого нет, так что покупателей не будет. Затраты на возведение офиса спишут как безвозвратные, и сам долгострой безвозмездно передадут либо городу, либо округу. Но город не осилит окончание строительства, поэтому на баланс его возьмет региональное правительство», — считает собеседник, знакомый с ситуацией.

Здание находится на проспекте Ленина — главной улице Сургута, буквально метрах в двухстах от нынешнего административного центра города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Пока в официально опубликованных документах о продаже непрофильных активов в ХМАО структурами «Газпрома» данных о здании нет, однако эту информацию «URA.RU» подтвердил начальник пресс-службы ООО «Газпром Переработка» Андрей Белов. «Цена пока не озвучивается. Будет аукцион, где и решится, сколько стоит здание», — отметил Белов. Безвозмездную передачу актива представитель «дочки» корпорации комментировать не стал, добавив, что пока у него есть только информация о продаже через торги.

Строительство здания, которое должно было стать новым офисом «Газпром Переработки» (федеральная «дочка» газового монополиста), было заморожено после смены гендиректора компании, вместо Юрия Важенина предприятие возглавил Марат Гараев. На продажу его выставили из-за переезда администрации предприятия в Санкт-Петербург (произошло в августе 2017 года), из-за чего необходимость в таком объекте отпала. Общая стоимость амбициозной стройки «Газпром Переработки» по разным оценкам достигает 13 млрд рублей. По версии источников, для окончания строительства нужен как минимум миллиард.

Администрация Сургута была готова принять объект безвозмездно, но в тот момент «Газпром» отказался, знает собеседник в одной из окружных структур. О переговорах в интересах округа ему неизвестно.

Резиденция правительства ХМАО в Ханты-Мансийске — больше похожа на официальный «Белый дом», чем здание «Газпрома» в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Источник в Сургуте ждет, что после получения в собственность округ доведет стройку до конца. В 18-этажном здании может разместиться администрация Сургута (сейчас структуры мэрии разбросаны по всему городу), а также ряд окружных управлений либо департаментов. По версии источников в правительстве, обсуждается также использование этого здания в качестве резиденции окружного правительства в крупнейшем городе ХМАО.

В этом случае, предполагает знакомый с ситуацией собеседник, будет выделен отдельный этаж под губернатора, будут также кабинеты для замов, руководителей региональных структур. «Наталья Владимировна часто бывает в поездках в центральной части ХМАО, останавливается в гостиницах, проводит заседания правительства, встречи с высокопоставленными гостями в кабинетах муниципальных администраций. Выездная резиденция значительно упростит эти поездки», — считает инсайдер.

Губернатору во время частых командировок в центр Югры приходится останавливаться в гостиницах Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Другой собеседник в региональном «Белом доме» уверяет, что для этого даже не потребуется каких-то особенных финансовых вливаний, называя условия работы губернатора ХМАО в Доме правительства едва ли не спартанскими. «У губернатора в отсеке нет ничего особенного и необычного. Кабинет помощников, приемная с закутком для приготовления чая и кофе посетителям, ситуационный центр для проведения видеоконференций, сам рабочий кабинет и комната для переговоров. Ни спален, ни кухни нет. Комната для переговоров совмещает в себе и комнату отдыха. Губернатор кушает на рабочем месте, еду покупает в столовых дома правительства — ее приносят в приемную», — рассказывает инсайдер. Он же отмечает, что в случае создания выездной резиденции правительства для губернатора могут предусмотреть спальню, что снимет командировочные расходы.

Еще один вопрос, который сейчас обсуждается: будет ли передача здания в собственность абсолютно безвозмездной или этому будут предшествовать торги между руководством «Газпрома» и окружной администрацией? По одной из версий, газовики могут попросить правительство региона посодействовать в разрешении конфликтов между муниципальными чиновниками и «дочками» «Газпрома» из-за охранных зон газопроводов — на предприятия госкорпорации, напомним, поданы иски в суды из-за территорий возле газпромовских «труб», где должны снести жилые дома. По другой — монополист может попросить помощь в реализации проектов или даже налоговые льготы.

Источник в правительстве считает, что если торги и будут, позиции «Газпрома» в них достаточно слабы. «Этот актив для „Газпрома“ уже не представляет никакой ценности, и ему необходимо от него избавиться. Хотя бы из соображений безопасности — мало ли что может произойти с заброшенной высотной стройкой. А необходимость в таком объекте для округа тоже спорная — для завершения строительства нужны немалые бюджетные средства, а в условиях дефицита в казне есть более приоритетные цели», — считает инсайдер.

В региональном департаменте общественных и внешних связей пообещали прокомментировать позднее, для каких целей правительство ХМАО может использовать новое здание в Сургуте.

«URA.RU» продолжит следить за развитием событий.