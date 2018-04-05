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12:19  05 апреля 2018 0

Мэр из ХМАО вошел в число лучших управленцев России

Итоговая пресс-конференция главы Сургутского района Андрея Трубецкого. Сургут , трубецкой андрей
Андрей Трубецкой получил уже вторую награду, теперь федерального уровняФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава Сургутского района Андрей Трубецкой стал победителем российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2017» в номинации «Эффективное управление муниципальным образованием». Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе администрации.

Организаторами конкурса выступили Международная Академия менеджмента и Вольное экономическое общество России. Как отметили в администрации, Андрей Трубецкой стал лауреатом премии за достигнутые успехи в социально-экономическом развитии муниципалитета за прошлый год. Конкурс «Менеджер года» проводится больше 20 лет и проходит при поддержке Совета Федерации РФ. В нем принимают участие управленцы и менеджеры из большинства регионов России.

Как сообщало «URA.RU», ранее Андрей Трубецкой стал победителем премии холдинга «ФедералПресс» в номинации «Дебют года». Мэр Сургутского района был награжден «за яркое и активное начало деятельности на посту главы муниципалитета» — в этой номинации отмечают политиков, показавших самый уверенный, громкий карьерный старт на общественно-политической арене регионов УрФО.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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