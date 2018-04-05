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14:18  05 апреля 2018 0

Сургутские энергетики подготовились к паводку

Выездное заседание комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству. Верхняя Салда. Нижний Тагил, электричество, подстанция, трансформаторы
Сотрудники компании ежедневно очищают подстанции от снега и льдаФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Специалисты «Сургутских городских электрических сетей» провели масштабные подготовительные работы к весеннему паводку. Так, работники определили зоны потенциального подтопления опор линий электропередачи и подстанций, организовали дежурства оперативно-ремонтных бригад, а также проинструктировали управляющие компании и ТСЖ города.

Сотрудники ООО «СГЭС» выявили места возможного подтопления энергообъектов. В период наиболее активного таяния снега эти объекты будут находиться под пристальным наблюдением центральной диспетчерской службы. Также управляющие компании и ТСЖ города получили инструкции о недопустимости сбрасывания снега рядом с подстанциями.

Каждый день бригады 12 подразделений ООО «СГЭС» осматривают линии электропередачи и здания подстанций. Они очищают крыши строений от снега и льда, приводят в порядок дренажные устройства и водоотводные канавы. На предприятии также создана комиссия по проведению противопаводковых мероприятий. Кроме того, с оперативным и ремонтным персоналом «СГЭС» провели внеплановые инструктажи по порядку действий во время весеннего паводка.

Иван Шестак
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