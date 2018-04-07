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07 апреля 2018
13:50  07 апреля 2018 0

Бывший соратник Дурова предсказал дальнейшую судьбу Telegram

Мессенджер Telegram на русском. Екатеринбург, смартфон, общение, соцсеть, гаджет, мессенджер, telegram, приложение, телеграм
Артем Розенберг считает, что власти хотят наладить сотрудничество с TelegramФото: Анна Майорова © URA.RU

Говорить о блокировке популярного мессенджера Telegram преждевременно — нужно принять во внимание, что подобный иск впервые будет рассматриваться в суде и неизвестно, каким образом будут проходить слушания. Об этом заявил бывший партнер Павла Дурова, соавтор соцсети «ВКонтакте» Антон Розенберг.

Ранее Роскомнадзор подал иск в Таганский суд Москвы об ограничении доступа к Telegram на территории России. Поводом стал отказ владельцев мессенджера предоставить ФСБ ключи шифрования.

В интервью RT Розенберг заявил, что власти в действительности хотят наладить сотрудничество с Telegram и добиться от него исполнения российских законов. Если же дело дойдет до блокировки, то, по словам Розенберга, самый простой способ достичь этого — внести в список на блокировку несколько доменов мессенджера. Таким образом, перестанут работать сайт, ссылки вида t.me и веб-версия. Следом заблокируются все принадлежащие Telegram сети IP-адресов. Это приведет к остановке работы приложения в телефонах. Впрочем, считает Розенберг, Telegram может арендовать серверы, и тогда Роскомнадзору придется вычислять их адреса.

«Российские власти могут потребовать от Apple и Google убрать приложения мессенджера из магазинов, как это ранее произошло с соцсетью LinkedIn. Тогда Telegram не смогут устанавливать новые пользователи, а старые не смогут обновлять версию на своих телефонах», — отметил Артем Розенберг.

Наталья Володина
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