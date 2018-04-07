Пугачева и Резник рассказали о своих ссорах на всю Россию

22:20 07 апреля 2018 0

Резник считает вечными Пугачеву и свои песни Фото: depositphotos.com © URA.RU

Отношения Аллы Пугачевой и автора прославивших ее песен Илья Резника оказались далеки от идеала. Певица и поэт-песенник регулярно ссорились из-за денег и трактовок творчества друг друга.

Неизвестные факты из жизни Пугачевой и Резника россияне узнали в эфире «Первого канала, где вышел фильм «Илья Резник. Который год я по земле скитаюсь». В частности, Пугачева пожаловалась, что композитор Раймонд Паулс и Резник отдали предназначавшуюся ей песню «Еще не вечер» Лайме Вайкуле. «Я сказала им «Давайте сделаем такую песню, где я вся у плиты вся замотанная, и я — ну подождите, еще не вечер, вот я сейчас все доделаю…» Они взяли «еще не вечер» и сделали другую песню. Я произнесла такую фразу: «еще не вечер» не подходит мне фраза — я в полном порядке. Они почему-то обиделись и тайно отнесли ее Лайме», — вспомнила старую обиду певица.

Резник, в свою очередь, рассказал, как Пугачева предложила ему «возмутительно маленький гонорар», когда в середине 90-х собралась выпустить диск с «золотой коллекцией» своих песен. «Алла, наверное, не понимала, в какой мы нищете живем», — пожаловался поэт. Впрочем, по словам обоих, все размолвки в прошлом. Пугачева рада, что «Еще не вечер» сделала хитом другая певица. Резник рассказал, как после тяжелейшей операции оказался «на мели» и его выручила Примадонна. Поздравив его по телефону с днем рождения, она пообещала прислать цветы — но приехавший курьер передал поэту коробочку. «Я открыл и смотрю: 20 тысяч долларов! Подарила Алка», — вспомнил Илья Резник.

Как сообщало «URA.RU», Илья Резник предсказал, что благодаря его песням Алла Пугачева вернется на сцену в 2019 году. «У нас с ней 71 песня — зачем новые, когда старые есть? В следующем году у Аллы будет юбилей, вот тогда, может, что-то и придумаем, какой-нибудь номер красивый», — цитирует поэта RT.