Стало известно, на что пошли Пугачева и Галкин ради гражданства Кипра для детей

11:58 04 апреля 2018 0

Дети звездной пары Гарри и Лиза получили второе гражданство вслед за родителями Фото: Алла Пугачева, Instagram

Дети Аллы Пугачевой и ее супруга Максима Галкина получили гражданство Кипра вслед за своими звездными родителями. Эту информацию журналистам подтвердил юрист Семен Погосян, который оформлял для знаменитостей покупку недвижимости на острове.

Фотографии известного семейства, сделанные на Кипре, не так давно появились в Сети, сообщает «Комсомольская правда». Кипрские риелторы рассказали журналистам, что Пугачева и Галкин взяли с собой и детей, чтобы завершить на острове некие бюрократические процедуры. При этом они остановились в отеле якобы потому, что их апартаменты сейчас ремонтируются.

При этом адвокат знаменитостей Семен Погосян подтвердил, что певица и ее супруг действительно стали гражданами Кипра. «На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро, то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети», — пояснил Погосян. По его словам, как правило, сначала гражданство получают родители, а через месяц-полтора — их дети.

Адвокат считает, что Алла Пугачева и Максим Галкин решили инвестировать в кипрскую недвижимость для того, чтобы получить гражданство и возможность посещать более 150 стран без визы. С той же целью двойное гражданство оформляют и другие российские знаменитости. Опрошенные «URA.RU» эксперты называют второе гражданство «страховкой» — например, на случай закрытия границ.