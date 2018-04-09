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15:08  09 апреля 2018 0

В детском саду в ХМАО снегом с крыши засыпало двух детей

Город в снегу. Курган, снег на крыше
При падении снега с крыши едва не погибли детиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Несчастный случай произошел в детском саду «Родничок» в поселке Междуреченском в Ханты-Мансийском автономном округе. Информацию об этом сообщил на своей странице в сети помощник депутата думы ХМАО-Югры Леонард Насибуллин.

По словам Насибуллина, снег сошел с крыши и засыпал двух детей. Детей выкапывали из завала три минуты, за это время они едва не погибли из-за нехватки воздуха. По словам Насибуллина, сразу же была уволена воспитатель детского сада. «Это несправедливо, ведь за очистку от снега крыши должно отвечать руководство учреждения», — написал Леонард Насибуллин.

«Урайским МСО организована процессуальная проверка по сообщению о том, что в поселке Междуреченский на двух воспитанников детского сада, находившихся на прогулке, с крыши здания упала снежная глыба. Действиям лиц, ответственных за безопасное пребывание детей в детском саду, будет дана правовая оценка», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СКР по ХМАО.

Александр Лукманов
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