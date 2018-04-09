Пермяки переплачивали за отопление, потому что в нормативах не учли местный климат

Прокуратура Пермского края выявила нарушения в работе Региональной службы по тарифам. В ведомстве устанавливали нормативы без учета климатических зон, и в результате жители платили больше за тепло и воду.
В утвержденных региональной службой документах прокуратура нашла необоснованное увеличение размера коммунальных платежей. В ведомстве пояснили, что чиновники устанавливали цены за коммунальные ресурсы для каждого муниципалитета отдельно, но почему-то не учитывали, что погода на юге и севере края разная. Кроме того, часть инвестиционных проектов энергетиков, считают в прокуратуре, можно было не включать в тариф. О каких ресурсных компаниях идет речь, узнать не удалось: более детальные сведения можно будет получить только через официальный запрос.
Проверка касалась 2017—2018 годов, рассказали «URA.RU» в прокуратуре. Руководителю Региональной службы по тарифам Пермского края Антону Удальеву предстоит исправить выявленные нарушения.