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11 апреля 2018
10 апреля 2018
06:48  11 апреля 2018 3

Генпрокуратура: чиновники массово игнорируют антикоррупционное законы

Открытый интерактивный форум
Наиболее часто чиновники скрывают данные о доходах, сообщил Александр БуксманФото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель генерального прокурора РФ Александр Буксман рассказал, что самыми распространенными нарушениями среди чиновников считаются неисполнение обязанностей, а также несоблюдение ими запретов и ограничений, которые установлены антикоррупционным законодательством.

По словам Буксмана, число таких нарушений составило около 80,8 тысяч. «По-прежнему, большая часть из них (73,8 тысяч) заключается в представлении государственными и муниципальными служащими, иными лицами недостоверных либо неполных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», — подчеркнул он.

Представитель надзорного ведомства считает, что важный инструмент профилактики коррупции — это выявление фактов непринятия мер по урегулированию конфликта интересов на государственной, а также муниципальной службе. По итогам прошлого года прокуроры смогли выявить более трех тысяч таких случаев, пишут «Известия».

Помимо этого они выявляют нарушения, связанные с требованиями закона о контроле за расходами служащих и работников организаций госсектора. А также нарушения при осуществлении муниципальных и государственных закупок, распоряжении бюджетными средствами и государственным имуществом.

Александр Черноскутов
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