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11 апреля 2018
09:00  11 апреля 2018 0

Флот США у Сирии, зэки «правят» колонией, Telegram потроллил ФСБ. Главное за ночь — в подборке «URA.RU

Американские эсминцы, военный корабль, море, американский флаг, военный корабль, эсминец сша
Пентагон направил ударную группу флота США в «плановый» поход к берегам СирииФото: depositphotos.com © URA.RU

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Доброе утро! Сегодня 11 апреля и вот главное за ночь:

Авианосец, ракетный крейсер и эсминцы военно-морских сил США отправились к сирийским берегам. Пентагон назвал этот поход «плановым».

Стало известно, какое оружие применят Россия и США в случае военного конфликта в Сирии. Вооружение мощное, правда, ракетные комплексы РФ не смогут перехватить американские истребители, пишет The National Interest.

Из компании «Русал», принадлежащей Олегу Дерипаске, бегут топ-менеджеры. Они занимались вопросами, связанными с развитием бизнеса.

Экс-губернатор Кузбасса Аман Тулеев не принял присягу при вступлении в новую должность главы Совета народных депутатов региона. Это грозит ему лишением депутатского мандата.

Курганские зэки практически «захватили» власть в ИК-1. Они решили жить на полную катушку: заказывают проституток, ставят брагу в камерах и даже за деньги покупают себе условно-досрочное освобождение.

Telegram «передал» ФСБ ключи от мессенджера. Два железных ключа вместе с письмом.

Надежда Банникова
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